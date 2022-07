Letenky výrazně podražily, stejně ale jdou na dračku

„Letenky si neobjednávají v takovém časovém předstihu jako v roce 2019, aktuálně je to zhruba měsíc před odletem,“ řekla Právu manažerka letenek Student Agency Lenka Kašická.

Do Řecka se podle ní létá hlavně do Atén a Heraklionu na Krétě. U Atén činí zdražení oproti roku 2019 dvacet procent, u Heraklionu je menší, kolem deseti procent.

Na Bali či do thajského Bang­koku už se cena letenek pohybuje od 16 do 19 tisíc a výše. V žebříčku deseti nejprodávanějších měst se poslední měsíce dlouhodobě drží i Londýn, Paříž a Řím.

Cestující musí počítat s tím, že velká evropská letiště se ještě více než to pražské Václava Havla v Ruzyni potýkají s dlouhými frontami a zdržením při odbavení.

Do Česka se vrátí lety do USA, zájem o letenky roste postupně

Například právě EasyJet i British Airways oznámily, že v letní sezoně musí zrušit 10 tisíc letů. To podle britských médií zkomplikuje cesty na dovolenou 1,5 milionu pasažérů a týkat se to má hlavně letů do Španělska a Řecka.