Klienti prchají s elektřinou k velkým dodavatelům

„Na naše call centrum volá každý den zhruba dvojnásobek zákazníků, než je běžné. Jde hodně o zákazníky jiných společností, často o rodiny, kterým teď jiní dodavatelé ruší stávající smlouvy a nabízejí například produkty navázané na současné vysoké ceny na burzách,“ řekl Právu mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Jde podle něj o tisíce zákazníků denně.

Na naše call centrum volá každý den zhruba dvojnásobek zákazníků, než je běžné Roman Gazdík, ČEZ

Zvýšenou poptávku o služby a produkty od klientů konkurenčních obchodníků eviduje i E.ON.

„Klientům, kteří chtějí mít záruku cenové stability, doporučujeme si cenu energií zafixovat. Mnoho z nich to již udělalo, což dokládá i fakt, že více než 25 procent klientů využívá tarify s fixovanými cenami na dva či tři roky, a předpokládáme, že jejich počet ještě poroste,“ řekl Právu Roman Šperňák z tiskového oddělení firmy.

Trojnásobná cena

Dodal, že pokud mají zákazníci u E.ON cenu zafixovanou na určité období, sjednané podmínky platí po celou dobu trvání smlouvy.

„Vymezujeme se proti chování některých konkurenčních firem, které zákazníkům jednostranně vypovídají garantované ceny, toho se u nás klienti nemusejí obávat. Chováme se férově a zodpovědně a elektřinu a plyn nakupujeme na trzích dopředu a průběžně, na velkoobchodních burzách na cenu energií nespekulujeme,“ dodal.

Takový případ se stal čtenáři Práva Jakubovi z Řevnic. „Loni v listopadu jsem podepsal s Europe Easy Energy dvouletou smlouvu na produkt Excelent 24 s cenou 1391,50 Kč za MWh. Teď mi smlouvu předčasně vypověděli a nabízejí buď přechod na ceník vázaný na aktuální cenu na burze, nebo trojnásobné zvýšení ceny silové elektřiny,“ popsal Právu čtenář.

Právo má k dispozici kopii jeho smlouvy z loňska i současnou novou nabídku.

Společnost rozvázání smlouvy vysvětluje tím, že „situace je natolik vážná, že žádný z dodavatelů nemůže nyní realizovat nákup energií za ceny, které bychom si pro Vás představovali“.

Společnost, která patří do skupiny Bohemia Energy, proto čtenáři v dopise nabízí od 1. listopadu produkt eNákup, kde by odebíral energie za velkoobchodní ceny. Pokud by to nechtěl, nabízí mu firma cenu dramaticky vyšší.

Spotřebitelé jsou samozřejmě zmatení. Produkt vnímali jako jistotu neměnné ceny Markéta Zemanová, členka rady ERÚ

„Dokud se situace neuklidní a tržní ceny si zase nenajdou svou stálou a udržitelnou hladinu, zodpovědně Vám nemůžeme nabídnout atraktivní ceníkovou cenu. Pokud i přesto budete ceníkovou cenu chtít, umíme Vám aktuálně zajistit dodávku silové elektřiny za cenu 3400 Kč za MWh (bez DPH),“ píše se v dopise.

To je 4114 Kč za MWh neboli bezmála třikrát tolik, co Jakub platil doposud. Cena silové elektřiny se na celkové ceně na faktuře podílí necelou polovinou. Trojnásobné zdražení silové elektřiny by tak znamenalo, že se mu faktura zvýší na dvojnásobek.

„Loni jsem za elektřinu platil kolem 53 000 Kč,“ uvedl Jakub. Pokud by tedy přistoupil na navýšení ceny, připlatil by si za rok dalších 50 tisíc korun.

Podle mluvčí Bohemia Energy Hany Novotné je nynější stav na trhu bezprecedentní.

„Ve chvíli, kdy víme, že není možné udržet cenu, která i v době sjednání byla na velmi nízké úrovni, dáváme možnost zákazníkům rozhodnout se podle jejich osobních preferencí. Zdražení se dotkne dříve či později každého. My zákazníkům nabízíme v tuto chvíli nejvhodnější řešení,“ dodala Novotná.

Odejít lze bez sankcí

Ohledně předčasného ukončení služeb s fixovanou cenou se stovky lidí obracejí na Energetický regulační úřad (ERÚ). „Spotřebitelé jsou samozřejmě zmatení. Produkt vnímali jako jistotu neměnné ceny na celý další rok, někdy i delší období. Během dvou měsíců od podpisu jim ale dodavatel volá a přesvědčuje je, že musí přejít na jiný ceník,“ uvedla členka rady ERÚ Markéta Zemanová.

V některých případech podle ní dodavatelům takový krok smlouvy skutečně umožňují, není tomu tak ale vždy.

„Jestliže smlouvy byly uzavírány na dobu určitou a s pevně garantovanou cenou, dodavatel je povinen smluvní ujednání dodržet a nemůže se z něj jednoduše vyvázat. Všem spotřebitelům proto doporučujeme, aby si znovu přečetli smlouvy, než na alternativní nabídku přistoupí, a nenechali se nutit k rychlé a pro ně nevýhodné změně ceníku,“ dodala.

Řada zákazníků chce po podobné zkušenosti přejít k jinému dodavateli, ale obává se, že bude muset platit pokutu. To však podle mluvčího ERÚ Michala Keborta neplatí.

„Dodavatel musí podle zákona informovat spotřebitele o zvýšení ceny nebo změně smluvních podmínek nejpozději 30 dní předtím, než změny začnou platit. Spotřebitel v takovém případě může reagovat odstoupením od smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankcí, nehledě na to, zda šlo o smlouvu na dobu určitou či neurčitou,“ sdělil Právu Kebort.

Odstoupit od smlouvy je však potřeba nejpozději deset dní před nabytím účinnosti změn. Je také potřeba pamatovat na to, že si v mezidobí musíte sehnat nového dodavatele, který začne dodávat ve chvíli, kdy ukončí dodávky ten stávající.

Pozor je ale třeba dát na případy, kdy spotřebitel uzavřel smlouvu na dodávky energií přes zprostředkovatele. Jde o případy, kdy lidé využili typicky aukci. „Jestliže by mu smlouvou přislíbili exkluzivitu na výběr dodavatele ve svém odběrném místě, což není výjimečný příklad, tak tím, že by si sami vybrali nového dodavatele, by mohli spotřebitelé tuto smlouvu porušit a vystavit se sankcím,“ doplnil Kebort.

Potřeba je proto vždy prostudovat veškerou dokumentaci, smlouvy a všeobecné obchodní podmínky.