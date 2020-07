„Jugoška” táhne i přes covid, v červenci do Chorvatska přijelo 107 tisíc Čechů

Češi se stále nemohou nabažit chorvatského moře. Od začátku do poloviny letošního července jich podle Chorvatského turistického sdružení do bývalé jugoslávské republiky přijelo 107 tisíc. Aktuálně dovolenou u Jadranu tráví asi 43 tisíc českých turistů, uvedl ředitel sdružení Dubravko Miholić. Enormní a stále rostoucí zájem o cesty do Chorvatska sledují i čeští dopravci.