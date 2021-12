Sedm, nebo deset procent? Inflace podle ČNB ještě poroste

Že členové bankovní rady budou na prosincovém jednání diskutovat o vyšším zvýšení sazby než 50 bazických bodů předpokládá i Holub. "Bohužel výčet těch faktorů, které překvapují směrem nahoru je jasný. Je to jak inflace, je to HDP, jsou to mzdy, je to kurz koruny," souhlasil Holub. Dodal, že až údaje zpracují analytici centrální banky, bude jim zvýšení sazeb vycházet na více než 0,5 procentního bodu. "Bude pak na posouzení bankovní rady, jestli to uděláme, nebo ne," řekl Holub. Dodal, že on sám by asi byl pro vyšší zvýšení.