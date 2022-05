Ceny dál letí vzhůru, inflace stoupla na 14,2 procenta

„Spotřebitelské ceny vzrostly oproti loňskému dubnu o 14,2 procenta. Bylo to nejvíce za poslední tři desetiletí, kdy v prosinci 1993 meziroční růst cen dosáhl hodnoty 18,2 procenta. Výši dubnového meziročního indexu nejvíce ovlivnily ceny bydlení, pohonných hmot a potravin,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Z potravin meziročně nejvíce zdražila mouka, a to o 52,3 procenta. Výrazně se zvýšila také cena polotučného mléka (o 31,3 procenta) a cukru (o 25,5 procenta). U vajec stouply ceny o 14,2 procenta, u masa o 11 procent.

Meziroční ceny naopak poklesly u alkoholu a tabáku. Lihoviny zlevnily o 4,1 procenta, ceny piva ale mírně vzrostly, a to o dvě procenta.

Po prázdninách už ale začne inflace podle analytika společnosti Ciftin Tomáše Volfa ustupovat. „Zatímco dnes nízká srovnávací základna s rokem 2021 inflaci spíše akceleruje, ve druhé polovině roku bude hrát hlavní roli právě vyšší srovnávací základna. V důsledku toho ceny sice budou růst, ale v posledním čtvrtletí je pravděpodobné, že to bude pouze jednociferným tempem,” uvedl.

Podle Seidlera se každopádně zvyšují rizika inflace i pro příští rok, „a to právě z titulu cen energií, kde na trhu ceny citelně rostou i pro dlouhodobé kontrakty let 2023 a 2024, které se pak budou dále propisovat plošně do spotřebitelských cen”. „Inflaci v příštím roce tak prozatím odhadujeme na 7 procent,” dodal za ČBA.