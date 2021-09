ČNB zvýšila sazby nejvíce za čtvrtstoletí. Hypotéky a úvěry podraží

Trhy přitom očekávaly zvýšení úrokových sazeb o 50 bodů. I to by bylo nejvyšší od roku 1997. „Navýšení o 0,75 procentního bodu je tak fundamentem pro posilování koruny v následujících týdnech. Trhy na horizontu 12 měsíců počítají s dalšími pěti koly zvyšování sazeb, které by mělo posunout dvoutýdenní repo sazbu k 2,5 procenta,” doplnil Peterka.