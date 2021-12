Hospody se do oslav Silvestra nehrnou

Třeba pražský kulturní dům Bílá Hora, který chystal silvestrovský večer s country rockovou skupinou a raut, na webu ohlásil, že akci ruší právě kvůli aktuálním vládním nařízením. Lidé mohou do podniku přijít jen od 14 do 22 hodin.

Otevřeno v poslední den roku bude mít restaurace minipivo­varu Monopol v centru Teplic. „Zájem je tak malý, že se do kapacity čtyř lidí u stolu vejdeme,“ řekla Právu majitelka pivovaru Gabriela Schönbauerová. „Místa si doposud rezervovaly především malé skupiny,“ poznamenala. Kdyby přesto přišly početnější party, bude to personál řešit na místě tak, aby vyhověli nařízením. Kontrola bezinfekčnosti je podle ní už rutinní záležitostí.

Restaurace Drápal v Olomouci má na Silvestra obsazeno ze tří čtvrtin a otevřeno bude mít od 12 do 0:30 hod. Rezervace lidé neruší. „Nic se pro nás nemění. Bereme to jako normální všední den. To i s ohledem na to, že nemáme žádný program, hudbu. Zábava bude výhradně na hostech,“ řekl Právu provozovatel František Lorenc.