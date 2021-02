Havlíček: Z kompenzací už nevypadne žádná firma

Většina dosavadních podpůrných programů Covid pro postižené podnikatele bude ukončena, jejich agenda se převede pod jeden program. Pomoc se bude udílet podle poklesu tržeb.

Současně bude pokračovat program podpory mezd Antivirus a zavede se příspěvek pro lidi v karanténě, aby se nezdráhali do izolace nastoupit, ať už jsou nakažení, anebo je u nich jen podezření.

„Z řádově deseti programů, které jsou do značné míry specializovány, jsme se rozhodli vše zjednodušit a udělat program takový, kde nepropadne prakticky už žádná firma,“ prohlásil po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Tisíc korun denně

Vyšší bonus i platba na zaměstnance začnou platit od 1. února. Kompenzační bonus podnikatelům se zvýší z 500 na 1000 Kč denně. Zaměstnavatelé dále získají 500 Kč denně na každého zaměstnance, a to ve všech oborech bez ohledu na to, zda mají provozovny uzavřené, nebo ne. Tento program vychází podle Havlíčka z programu Covid Uzavřené provozy, kde dosud zaměstnavatel na zaměstnance dostává 400 Kč denně.

Logicky pak už nebudeme pokračovat v programech typu Ubytování, Sport, Nájemné. Pouze dojedeme stávající výzvy.

V obou případech bude podmínkou pro udělení podpory pokles tržeb o nejméně 50 procent. Zatím není ještě vyjasněno, s jakým obdobím se bude pokles srovnávat. Podle zákona by to mělo být ve srovnání s obdobím mezi 3. a 4. čtvrtletím loňska, avšak podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) to ještě může být jinak, o věci bude diskutovat se zástupci svazů a komor.

Jasno má být do čtvrtka, kdy chce Schillerová novelu zákona o kompenzačním bonusu předložit ke schválení.

Vláda tak ustoupila od zvažovaného programu Covid 2021, o jehož návrhu minulý týden Právu referoval Havlíček. Kompenzace v něm se měly odvíjet od prokázaných nákladů v minulosti. Podle Havlíčka by se ale velmi těžko zjišťovaly náklady OSVČ, bylo by to administrativně náročné. „Od desítek tisíců živnostníků bychom dostávali účtenky a podobně,“ vysvětlil Právu ministr.

Antivirus jede dál

„Nakonec jsme zvolili jiné řešení. Chtěli jsme to maximálně zjednodušit. Proto jsme se rozhodli jít cestou navýšení kompenzačního bonusu a zavedení 500 Kč pro všechny zaměstnavatele na zaměstnance a den,“ řekl Právu Havlíček. Na podporu mají dosáhnout všichni, bez ohledu na to, zda mají zavřenou, omezenou nebo otevřenou provozovnu, nebo jestli jsou dodavatelé či subdodavatelé.

„Logicky pak už nebudeme pokračovat v programech typu Ubytování, Sport, Nájemné. Pouze dojedeme stávající výzvy,“ dodal ministr. Podpora ze stávajících programů má být poskytnuta nejdéle za období do konce ledna.

Opatření včera pochválila Hospodářská komora. Podle jejího prezidenta Vladimíra Dlouhého je správné, že podpora bude vyšší.

Antivirus pokračuje

Zároveň bude nadále pokračovat program Antivirus. Vláda už tento dotační program s příspěvky na mzdy prodlužovala několikrát, naposledy do konce února. Podle ekonomů brání většímu propouštění. Antivirus měl v následujících dnech končit, avšak Evropská komise povolila prodloužení jeho rámce, a to až do konce roku.

Kabinet včera rovněž schválil, že ministerstvo financí odpustí poplatek za individuální žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání zpětně od 1. ledna až do 16. srpna.

Vláda současně schválila program pro veletrhy a kongresy. „Připravovali jsme ho již na podzim, ale nebyl spuštěn. Máme k nim závazek, za minulý rok by výstaváři vyšli téměř naprázdno,“ připustil Havlíček.