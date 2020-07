Havlíček: Nafta by mohla zlevnit o dvě koruny

Kdy jste k plánu snížit spotřební daň dospěli, co vás k tomuto kroku vedlo?

Stav našich kamionových i autobusových dopravců je nedobrý. Když u kamionové dopravy srovnáme roky 2015 a 2020, jsme na přibližně polovině přepraveného objemu zboží.

Konkurenční prostředí je takové, že se to okamžitě projeví v koncové ceně

Jedním ze zásadních důvodů je ten, že nás drtí zejména polští dopravci a jejich nesporně velkou výhodou je to, že mají o 20 procent nižší spotřební daň na naftu. Když to přepočteme, tak zatímco náš dopravce platí na každých 1000 litrů přes 410 eur, polský platí 330. Naší ambicí je přiblížit se Polsku.

Jaké jsou varianty snížení daně?

Jednáme o tom s resortem financí. Jedna věc je, že pomůžeme celému sektoru, tedy 220 tisícům pracovních míst. Něco to ale bude stát. Musíme se na to dívat z pohledu přímého dopadu na rozpočet, kde to vychází na asi 6 miliard korun na každé desetiprocentní snížení spotřební daně.

Na druhé straně se to ale kompenzuje tím, že se bude více tankovat a ve finále dopad na rozpočet by měl být přibližně o třetinu, tedy asi dvě miliardy korun nižší díky výběru daní a poplatků. Propočítáváme, zda zlevnění bude koruna na litr nebo až dvě koruny.

Kterou z variant podporujete?

Jako zástupce dopravy bych byl pro větší snížení daně. Vidím, že čeští kamioňáci podporu potřebují. Je třeba také zmínit, že kamioňáci byli jednoznačně v první linii celého covidu-19.

Nebyli to ti, kteří by brečeli, byli to ti, kteří tady krizi tvrdě odpracovali, protože kamionová doprava nebyla zrušena a oni museli ve velmi nepříjemném období nonstop pendlovat. Jezdili do zemí, které byly těžce zasaženy, bylo komplikované sehnat ubytování a často spali v autech. Byl to neuvěřitelný výkon, který předvedli od března do června.

Neříkám, že za tento výkon bude odměna, ale je to třeba také vnímat. Není možné, aby jiné země díky nižší spotřební dani a dalším podmínkám likvidovaly naše dopravce. Není to protiekologické opatření. Když to neuděláme, jediný rozdíl bude v tom, že tady bude jezdit polský nebo rumunský dopravce a ještě nebudou tankovat u nás.

Jaký bude další postup?

Pravděpodobně to uděláme načtením pozměňovacího návrhu hned při další schůzi Sněmovny, kdy tam bude daňový balíček, a v platnost by to vstoupilo v momentě, kdy bude schválen.

Stihne se to do konce roku?

Záleží na tom, jak rychle to projde Sněmovnou a Senátem, ale myslím, že šance, aby se to zavedlo od ledna, tady je. Čím dříve, tím lépe, ale toto je systémové dlouhodobé opatření. Spotřební daň se nikdy nesnižovala, vždy šla nahoru.

Nemáte obavy z toho, že po snížení daně si provozovatelé čerpacích stanic navýší marže a ceny nakonec o tolik neklesnou?

V žádném případě. Konkurenční prostředí je takové, že se to okamžitě projeví v koncové ceně.

Sníží se i náklady pro autobusové dopravce, mohly by ceny klesnout i u jejich služeb?

Mělo by to vliv na to, že vůbec budou moci přežít. Kvůli covidu-19 dostali obrovskou ránu a v současné době se jedná i o zájezdové dopravce, ty, kteří jezdili pro školy, a těm by nepochybně tato změna nesmírně pomohla.