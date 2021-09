Firmám chybí zaměstnanci, chtějí změnu trhu práce

V Česku v současnosti chybí přes 350 tisíc zaměstnanců a do důchodu v následujících dvaceti pěti letech odejde bez náhrady dalších 750 tisíc lidí. Ročně se mezi penzisty zařadí zhruba o 30 tisíc lidí více, než přibude na pracovním trhu mladých absolventů. Situaci na tomto trhu navíc komplikuje i to, že chybí důsledná důchodová reforma, která by dala lidem jistotu ohledně budoucnosti.