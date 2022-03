Ekonom: Bez zásahu vlády do dvou týdnů benzin za 50 Kč

Jaké dopady, kromě rostoucích cen pohonných hmot, bude mít zdražování ropy na světových trzích na české domácnosti?

Zdraží doprava, to bude mít dopady na zvyšování cen rychloobrátkového zboží. Například pekárenských výrobků, masa nebo uzenin, kde hraje doprava významnou roli.

Zažíváme ropné šoky, což má zničující dopad na naše hospodářství

Lze očekávat, že zdraží e-shopy, které každý produkt dopravují speciální dopravou až do domácností. Můžeme také očekávat zvýšení cen hromadné dopravy, která je na ceně pohonných hmot výrazně závislá. Promítne se to do celé ekonomiky.

Hovoříte o pekárenských výrobcích, o kolik může pečivo zdražit?

Jak zdražuje ropa, zvyšují se i ceny produkce chemických látek, což má přesah do produkce hnojiv. S růstem jejich cen lze odhadovat, že se buď bude méně hnojit a produkce klesne a zdraží, nebo se bude hnojit stejně, a tím ceny zemědělských výrobců rovněž vzrostou.

Byli jsme šokováni už z cen zemědělských výrobců v lednu, kdy obiloviny meziročně rostly o 34 procent a olejniny o 45 procent. To byl stav před vypuknutím války. Domnívám se, že se můžeme dostat i na dvojnásobek cen, které jsme měli loni.

Musíme si také uvědomit, že 88 procent veškerého světového exportu slunečnicového oleje a 13 procent světového exportu kukuřice a 12 procent pšenice pochází z Ukrajiny.

Produkce bude výrazně omezena a zemědělské komodity zdraží. Když se to sečte s vyššími náklady na dopravu, můžeme se dostat do situace, že rohlík bude stát dvojnásobek toho, co před rokem.

Může s cenami pohonných hmot něco dělat stát?

Předpokládám, že na to bude vláda muset reagovat. V současnosti zažíváme ropné šoky, což má zničující dopad na naše hospodářství. Bez zásahů vlády se cena v následujících dvou týdnech dostane až k 50 korunám za litr. Pak už vláda nebude moci zavírat oči a zasáhne.

Znovu se začíná mluvit o hrozbě stagflace, tedy stagnace ekonomického růstu zároveň s inflací. Jak to vidíte?

V tuto chvíli pozorujeme, že veškeré analytické domy snižují odhady růstu, ale pořád předpokládají, že česká ekonomika letos poroste. Nicméně situace na trzích je skutečně panická a v následujících měsících budeme svědky toho, že se odhady budou zhoršovat. Nemůžeme vyloučit, že naše hospodářství letos poroste do jednoho procenta, a to už je v zásadě stagnující vývoj.

Míra inflace pravděpodobně ještě poroste. Jaké hodnoty může dosáhnout?

Obávám se, že půjdeme ještě daleko výše, než bylo lednových 9,9 procenta. Už to nás vyděsilo, ale myslím si, že můžeme atakovat 13 až 15 procent. Bohužel se zhoršuje výhled, kdy jsme předpokládali, že se to od druhého pololetí zase začne zlepšovat a budeme se přibližovat k inflačnímu cíli.

Jak dlouho ještě budeme s vysokou inflací a znehodnocováním úspor žít?

Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině se domnívám, že vysoká inflace nás bude trápit celý letošní rok.

Lidé začínají pociťovat dramatické zvyšování splátek hypoték kvůli vysokým úrokům. Nevedlo by se nám nyní lépe, kdybychom přijali euro?

Ctíme tradici české koruny, ale faktem je, že z pohledu globální ekonomiky je česká koruna malá měna na rozvíjejícím se trhu. U těchto měn platí, že jakmile se dějí neočekávané věci a roste nejistota, tak oslabují.

Viděli jsme to dost výrazně. Česká národní banka (ČNB) se rozhodla spustit intervence, aby se kurz nedostal přes úroveň 26 Kč za euro. V tuto chvíli se to daří, ČNB má arzenál asi 3800 miliard korun v rezervách. Nepochybuji, že rezervy budou stačit na to, aby koruna vůči euru dál neoslabovala.

Díky nízkým úrokovým sazbám, které jsou v eurozóně, by lidé nyní měli podstatně nižší ceny hypoték. Naše ekonomika by trpěla vysokou inflací, ale byly by tady stimuly k ekonomickému růstu a euro by nás mohlo uchránit, snížila by se pravděpodobnost inflačního scénáře.

I samotné euro je ale postiženo konfliktem a oslabuje vůči americkému dolaru. Dostáváme se ke kurzu kolem 1,08 a mohli bychom se dostat i na paritu jedna ku jedné.

Jak intervence ČNB hodnotíte?