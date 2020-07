EK si posvítí na Česko kvůli voucherům za zrušené zájezdy

Zákon umožňuje cestovkám a dopravcům nabídnout klientům za zrušený zájezd v období od 20. února do 31. srpna poukaz na náhradní, rovnocenný zájezd. Nevyužije-li klient poukaz do roka, dostane své peníze zpět. Výjimku mají senioři, zdravotně postižení, nezaměstnaní nebo rodiče na mateřské a rodičovské, kteří mají v případě zažádání nárok na okamžité vyplacení.

Ministerstvo podle ní věří, že po zhodnocení jeho argumentů EK uzná mimořádnost situace, se kterou žádný právní předpis ani směrnice nepočítaly. „A pochopí situaci, kdy vracení peněz do 14 dnů by zůstalo pouze v teoretické rovině, neboť většina cestovních kanceláří by svým závazkům v takové míře nebyla schopna dostát a byla by nucena vyhlásit úpadek, což by následně mělo i negativní důsledky pro všechny – podnikatele, spotřebitele i na pojistném trhu,“ dodala Vároši.