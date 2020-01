Další čínské aerolinky omezí spoje s Prahou

Od března se chystají zrušit lety mezi Prahou a Pekingem další čínské aerolinky Hainan Airlines. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že důvod nezná. Časopis Respekt ve středu napsal, že to zřejmě souvisí se zhoršením vztahů s Čínou , konkrétně se spory s vedením Prahy a s kritikou prezidenta Miloše Zemana kvůli nedodrženým slibům ohledně investic.

Měla by se zřídit linka mezi Prahou a Tchaj-pejí, myslí si Ferjenčík

Na rozdíl od linky do čínského hlavního města však u China Eastern nejde o úplný konec spojení, linka bude fungovat nadále. Z Prahy do Šanghaje se tak nově bude létat čtyřikrát týdně, přičemž dva z těchto spojů mají mezipřistání v Si-anu.

Praha má v tuto chvíli celkem čtyři přímá letecká spojení s Čínou. Vedle spoje do Pekingu to jsou další tři přímé linky do Šanghaje, Si-anu a Čcheng-tu.