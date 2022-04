Česko jedná o dodávkách zkapalnělého plynu s Ománem

Vyplynulo to z jednání zástupců akademicko-podnikatelské mise. „Nejvíce oceňuji vstřícnost ománské strany pro zahájení rozhovorů o dodávkách zkapalněného zemního plynu do České republiky i nabídku realizace české investice do zkapalňování zemního plynu ve speciální ekonomické zóně,” uvedl v pátek honorární konzul v Sultanátu Omán Ivo Vaněk.

Omán podle Vaňka nemá velké přebytky zkapalněného plynu. „Co vyrobí, to prodá, ale rezervy tam ještě v každém případě jsou a Omán je připravený pomoci České republice ve svízelné situaci,” uvedl Vaněk s odkazem na hrozbu zastavení dodávek ruského plynu do Evropy.

Možnou výrobu LNG v Ománu by podle něj mohl zainvestovat soukromý subjekt z Česka nebo stát jako takový. ČR by díky tomu podle něj nakupovala a zkapalňovala plyn za ty nejlepší ceny, možné přebytky by mohla podle Vaňka například také prodávat dalším státům EU. „Česká republika tuto nabídku dostala a já ji tímto prezentuji,” uvedl Vaněk.

Akademicko-podnikatelská mise do Ománu se uskutečnila na konci března. Jednání se účastnili zástupci České geologické služby, ministerstva životního prostředí, VŠCHT v Praze, VŠB Ostrava, VUT v Brně a zástupců některých českých firem.

Letecké spojení i těžba

S Ománem by mělo v říjnu vzniknout také letecké spojení, jednou týdně by mělo pražské letiště a letiště Salála v druhém největším městě Ománu spojit letadlo společnosti SalamAir. Letecké spojení začne fungovat po tamním monzunovém období od 1. října a potrvá do konce dubna, kdy se kvůli monzunům opět zastaví.