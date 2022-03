České dráhy koupí 50 lokomotiv Siemens Vectron

České dráhy koupí od společnosti Siemens 50 vícesystémových lokomotiv Vectron MS. Na základě ve čtvrtek podepsané smlouvy by měly být dodávány od prosince 2025, přičemž národní dopravce je hodlá nasadit na mezistátní spoje do Německa, Rakouska, na Slovensko a do Maďarska. Cenu zakázky dopravce zatím nezveřejnil.