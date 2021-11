Česká bankovní asociace zhoršila odhady růstu ekonomiky

„Jsou to zvyšující se náklady, zejména nedostupnost některých zdrojů. Hodně jsme slýchali o mikročipech a o důvodech, proč české automobilky musely omezovat nebo dokonce zastavovat výrobu. Tyto faktory vstoupí do toho, že očekáváme velmi slabý výkon od české ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, což posune dolů i číslo za celý rok,“ řekl ke zhoršenému odhadu ČBA Petr Gapko, hlavní ekonom Moneta Money Bank.

Podle hlavního ekonoma ČBA Jakuba Seidlera sice vypadá růst ekonomiky na příští rok opticky hezky, to je nicméně dáno nízkou srovnávací základnou letošního roku. „Česká ekonomika v zotavování se z post pandemie si v letošním roce úplně dobře nevedla a spíše zaostávala za řadou dalších zemí. Takže zatímco v mnoha jiných ekonomikách se na příští rok očekává mírné zpomalení, tak u nás je to sice zrychlení růstu, ale spíše z důvodů ne úplně příznivých, co se týče letošního roku,“ řekl Seidler.