Bonus pomohl, s úvěry je to horší, říkají podnikatelé

„Z našeho pohledu dobře a rychle zafungovala pomoc pro OSVČ, a to jak Pětadvacítka, tak ošetřovné pro OSVČ, kteří do té doby na něj neměli vůbec nárok,“ řekla Právu Eva Svobodová, ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na jaře všechny OSVČ a poté i společníci malých firem postižených koronakrizí dostávali podporu 500 korun za den, podporu vyplácela Finanční správa. Podle Svobodové zafungovalo i moratorium na úvěry a následně Covid nájemné, kde je ale podle ní kvůli dotačním zdrojům dost komplikovaná administrativa pro drobné podnikatele, což řadu z nich odrazuje. Problémy dosud byly hlavně s programy státních záruk za úvěry poskytované bankami.

Podnikatelé to balí ve velkém. Nemají na zálohy

Firmy uvádějí, že mají dostatek vlastního kapitálu a hlavně že se nechtějí více zadlužovat. Využily by jej více v případě, kdy by poskytoval podporu pro investiční úvěry, což zatím nelze,“ dodala Svobodová s tím, že podnikatelé jsou obezřetní a „sedí“ na penězích, vyčkávají, co přinese podzim a přelom roku. Záleží přitom i na oboru.