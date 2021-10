Bohemia Energy se postará o zrušení SIPO u svých klientů

Lidé si minulý týden kvůli SIPO zoufali. „Byl jsem v mojí bance a chtěl jsem stornovat platbu záloh. Tam mne – vzhledem k placení prostřednictvím SIPO – odkázali na Českou poštu. Zde mi řekli, že storno plateb ze SIPO je možné pouze po písemném souhlasu firmy, které se to týká. Telefonicky jsem se na infolinku Bohemia Energy nedovolal a pražská centrála je údajně zavřená,“ sdělil Právu čtenář J. B.

„Stačí dát souhlas novému dodavateli, poskytnout mu osobní spojovací číslo a my už to automaticky propíšeme,“ řekl Právu Vitík.

„Všechny zaplacené zálohy budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav. Budeme se snažit postupovat co nejrychleji, nejpozději bude konečné vyúčtování vystaveno do čtyř týdnů ode dne, kdy distributoři data dodají,“ uvedla.