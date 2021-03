Bidenův masivní záchranný balík prospěje i Česku

Goldman Sachs už upravil svůj odhad letošního růstu amerického HDP na mimořádných osm procent. „Byl by to nejvyšší meziroční růst od roku 1951, kdy úřad prezidenta zastával Harry Truman,“ řekl Právu ekonom společnosti Roklen Pavel Peterka.

Pomoci by to mohlo i silnějšímu oživení v Evropě a Česku. „Díky vysoké propojenosti trhů se pozitivní dopady budou přelévat i do dalších regionů. Celosvětové HDP by mělo dle OECD vlivem Bidenova stimulu meziročně vzrůst o 1,1 procenta. V rámci eurozóny by měl balíček přispět k meziročnímu růstu HDP o půl procenta,“ dodal Peterka.