Analytik: Po ČEZ brzy zdraží i další dodavatelé

Myslím, že ČEZ posledním ohlášeným zvýšením cen nastavil cenovou laťku pro malé odběratele. Nové ceny reflektují vysokou úroveň na burze, v níž žijeme posledního půl roku. Další zvyšování nad tuto úroveň už z pohledu dodavatelů není nutné. Pokud se nestane něco dramatického na velkoobchodním trhu, považuji to za cenovou laťku, již budou ostatní dodavatelé dorovnávat, a to spíše rychleji než pomalu.

Nikdy to nefunguje tak, že by dodavatelé měli naprosto stejné ceny, zejména v poslední době je cenový rozptyl velice velký.

Lidé měli být velice opatrní. Trh se změnil. Když byl dříve zákazník aktivní, skoro vždy dostal lepší cenu, dodavatelé o zákazníky soutěžili akčními cenami. Nyní je to naopak, mnozí dodavatelé se rozhodli nové zákazníky nepřijímat a spíše pečují o své stávající portfolio. Nechtějí jej ředit dalšími zákazníky, pro které by museli nakupovat za současné vysoké velkoobchodní ceny.

Myslím, že by fixace v současné situaci nebyla správné rozhodnutí. Vycházím z toho, že současné burzovní ceny odráží válečný konflikt i to, že stále hrozí přerušení dodávek ruského plynu. Zjednodušeně řečeno, v okamžiku, kdy se přestane střílet, půjdou velkoobchodní ceny výrazně dolů. A to se s určitým zpožděním promítne do nižších cen pro maloodběratele.