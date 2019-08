Burza v Šanghaji ztratila 1,4 procenta a v Hongkongu byl propad 2,4 procenta.

Panevropský akciový index STOXX 600 dopoledne oslaboval o dvě procenta. O víc než dvě procenta klesly hlavní indexy burz v Německu a ve Francii. V Praze byl pokles mírnější, o necelé procento.

