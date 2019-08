Novinky

Banka uvedla, že letos očekává růst HDP jen ve výši 1,3 procenta, přičemž ještě v květnu predikovala 1,5 procenta. Příští rok by měl zůstat růst na stejné úrovni 1,3 procenta, přičemž v květnu jej odhadovala na 1,6 procenta. Tento revidovaný odhad platí v případě, že Británie opustí EU s dohodou.

Ke změně odhadu růstu přispěla také analýza zpomalování růstu ekonomiky ve světě od konce roku 2017, i nejistoty ohledně brexitu, které mají větší dopad na výdaje než v květnu, protože se podniky musely připravit na plánovaný odchod, k němuž nedošlo.

Výbor pro měnovou politiku banky varoval, že je pravděpodobnost 1:3, že se na začátku příštího roku ekonomika propadne. Úrokové sazby ponechal ve stávající výši 0,75 procenta, růst inflace se čeká jen mírný, nezaměstnanost by měla zůstat na 3,8 procenta. To vše v případě hladkého brexitu.

Banka varovala před brexitem bez dohody

Banka se také poprvé vyjádřila k možnosti brexitu bez dohody. Pokud k němu dojde, růst se ještě více zpomalí, ceny vzrostou a libra oslabí. Guvernér banky Mark Carney řekl: „V případě brexitu bez dohody a bez přechodného období by se se libra zřejmě propadla a zvýšila by se nejistota.“ Panují stále obavy z ekonomického chaosu, protože na 240 000 podniků není připraveno na nové podmínky v případě přerušení vazeb s jednotným trhem.

Výbor banky upozornil, že možnosti banky stimulovat ekonomiku jsou v případě odchodu bez dohody omezené.

Guvernér se také pustil do bývalého ekonomického poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Garyho Cohna, který pravil, že odhod bez dohody by byl lepší než stávající pat a prodlužovaná nejistota. Carney to odmítl s tím, že odchod bez dohody nepřinese lepší ekonomický výhled. Dodal, že je vždy lepší mít přechodné období a že žádné přípravy na odchod bez dohody neodstraní základní problémy dojednání nových ekonomických vztahů.