Stát musí šetřit. Část finančních úřadů má omezit provoz

Finanční správa navrhuje omezit provoz 34 územních pracovišť finančních úřadů. Fungovat by měla v režimu dva plus dva, při němž budou pracovat jen dva úředníci dva dny v týdnu. Úřad by tak uspořil 686 milionů korun. Se starosty bude ještě jednat.