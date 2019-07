Jiří Novotný, Právo

Podle sdružení autodopravců Česmad Bohemia chybí u dálnic těchto parkovacích míst v ČR zhruba 2500. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sice nyní odstartovalo projekt, jenž má již letos počet stání pro kamiony rozšířit o 207, kamioňáci to ovšem považují jen za kapku v moři.

„V současné době je s parkováním situace skutečně kritická. Kdyby opravdu přibývaly jen dvě stovky parkovacích míst ročně, těch 2500 by přibylo až za deset let. Intenzita kamionové dopravy přitom v České republice dál poroste. Může se tedy stát, že s tímto tempem rozšiřování kapacity odpočívek budeme na tom za pár let ještě hůř než dnes,“ posteskl si Právu mluvčí Česmadu Bohemia Martin Felix.

Jak zdůraznil, nynější počin ŘSD je přesto krok správným směrem, vždyť o tomto problému se dvacet let pouze mluvilo a parkovacích míst pro kamiony naopak ubývalo.

V současné době je jich podle údajů ŘSD u dálnic pouhých 2660.

Požadavky dopravců jsou prý přehnané

Ředitelství silnic a dálnic ovšem považuje požadavky autodopravců za přehnané.

„Podle naší analýzy pro kamiony nechybí 2500 parkovacích míst, ale 1560. Z toho vycházíme v našem střednědobém plánu, který považujeme za realistický. Do roku 2025 by mělo přibýt v ČR 1350 parkovacích míst, takže by jich chybělo už jen 150. Problém by pak měl být zcela odstraněn do roku 2040,“ sdělil Právu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Ředitelství silnic a dálnic hodlá v příštích šesti letech do tohoto projektu, který iniciovalo ministerstvo dopravy, investovat jednu miliardu korun. Odpočívadla dělí plán do tří skupin. Ta velká budou vybavena čerpací stanicí, restaurací, místem pro posezení i hřištěm pro děti. Na těch středně velkých bude pumpa a stravovací zařízení a na malých parkovištích alespoň toaleta a místo pro posezení. Počítá se tam ovšem jen s parkováním pro osobní auta.

Na připomínku Práva, že věci by jistě pomohlo i otevření už existujících odpočívek, které jsou nyní zavřeny závorami, Rýdl odpověděl: „S postupnou revitalizací těchto parkovišť náš plán počítá také. Nebude to ale laciná záležitost. Zavřeny totiž jsou kvůli požadavkům hygieniků.“

Pomohla by i větší aktivita policie

Za schůdnější cestu proto ŘSD považuje budování korporátních odpočívek. Taková bude u Kurovic na Zlínsku otevřena již nyní v létě. Chybí na ní sice čerpací stanice i motorest, jsou zde ale toalety, dětské hřiště, venkovní posezení, automat na nápoje a bezdrátové internetové připojení s nabíjecím boxem na mobilní telefony.

I když ale ŘSD všechny své záměry skutečně zrealizuje, nedá se počítat s tím, že problémy s parkováním zcela odpadnou.

„Dálnicí D1 projíždí denně kolem sto tisíc vozidel, z nichž zhruba pětina jsou kamiony. V případě vážné nehody nebo jiné mimořádné události se doprava na řadu hodin zastaví a nestačilo by ani deset tisíc parkovacích míst,“ uvedl Rýdl.

V takových případech by jistě pomohlo, kdyby tak jako v Německu policie sváděla kamiony do pravého jízdního pruhu, aby se ten levý uvolnil pro osobní auta.