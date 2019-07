Jindřich Ginter, Právo

Podle společnosti Cebia ale až u poloviny ojetin, u nichž je prodávajícím deklarováno, že pocházejí z Německa, to vlastně není pravda. Tyhle kousky bývají dotažené z Rumunska či zemí bývalého SSSR. Německo neviděly ani z rychlíku, jsou tam zaregistrovány jen papírově a pak se u nás tváří jako německá ojetina s falšovanými záznamy v servisní knize. Cebia upozorňuje na to, že i u ojetin, které opravdu z Německa jsou, má až třetina z nich například stočený tachometr.

„Již neplatí, že auta ze západní Evropy jsou kvalitnější. Naopak, jakmile auto přejede hranice, zpravidla přijde o historii, a dovozce tak potenciálním zákazníkům může o autě v podstatě tvrdit, co chce,“ tvrdí provozní ředitel z autobazarů AAA Petr Vaněček.

Podle něho stočení kilometrů v průměru zvyšuje cenu o tři tisíce eur. Před nákupy od malých prodejců už varoval i německý autoklub ADAC. „Je mýtus, že auta se stáčejí až po dovozu do Česka. V poslední době jsou tachometry stočeny již v zahraničí. V Česku projdou dovozovou technickou a stočený tachometr se tak de facto legalizuje,“ říká Vaněček.

Audině z Lipska se rozsypal motor



Jak ukazuje drahá zkušenost čtenáře Práva, přetočený tachometr ještě nemusí být to nejhorší. Před časem koupil v Lipsku naleštěné audi a tomu se po pár kilometrech totálně rozsypal motor. Podle českého servisu prodávající musel vědět, že motor je v předsmrtném tažení.

Vše začalo tak, že na webu Mobile.de si dcera pana Václava F. z Klatov vybrala černé Audi A4 za 6500 eur u prodejce ojetých automobilů z Lipska.

Záhy se ukázalo, že z motoru zmizí litr oleje po každých sto kilometrech. „Po rozebrání v servisu se potvrdilo, že bude nutné vyměnit zdvihátka ventilů, pístní kroužky, jeden píst, opravit hlavy válců,“ popisuje pan Václav. Z peněženky musel vytáhnout padesát tisíc. Napsal prodejci z Lipska, že k tak rozsáhlé závadě by se měl postavit čelem a alespoň část nákladů kompenzovat. Odezvou bylo a dodnes je jen mlčení.

Obrátil se na německý autoklub ADAC a Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci. Z ADAC v Drážďanech mu poděkovali za podnět, že ho použijí v poradenství motoristům. Ze spotřebitelského centra ho upozornili, že jsou jen mediátoři a že s nimi prodejce také nekomunikuje.

Reklamace vázne

Podle právníků je ale reklamace u ojetiny dost problematická – prodávající neodpovídá za vše, co se na autě, které je používané, pokazí. Má nést, teoreticky ze zákona, odpovědnost za tzv. skryté vady.

Jenže v praxi se věc rozmělní do ztracena na přetahování a dokazování v otázce, co je skrytá vada, zda ji prodejce měl předpokládat, a tudíž odstranit, a hlavně zda k ní také nepřispěl kupující. V obdobných případech se bazary hájí tím, že když řidič viděl, že auto má enormní spotřebu oleje, měl okamžitě zastavit, s vozem dále nejezdit a že k poškození motoru přispěl.

Pomohla by celoevropská databáze



Tyto patálie by minimalizovala celoevropská databáze servisních záznamů každého auta. Bylo by z ní u každé ojetiny vidět, co se s ní dělalo a zda měla řádný servis.

Dnes se u aut část záznamů dohledá, tak jak to dělá třeba Cebia, ale stejně zůstávají tisíce aut, kde se o jejich historii nedá zjistit nic. Už to by u kupujícího mělo vzbuzovat podezření.

Stejně tak by podvodníkům zatopilo, kdyby česká registrace dovezených aut byla důslednější. Pak by se nemohlo stávat, že policie v Chorvatsku kdesi u silnice zjistí, že vůz je ve skutečnosti kradený, české rodině ho nenávratně zabaví, ale přitom prošel přes českou registraci.