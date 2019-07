Účet za brexit bez dohody: 854 miliard ročně a ekonomika v recesi

Brexit bez dohody by měl na britské veřejné finance významný negativní dopad. Vyplývá to ze zprávy Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR), o které ve čtvrtek informoval server listu Financial Times. Veřejné finance by tento scénář stál 30 miliard liber (854 miliard korun) ročně, a ekonomika Spojeného království by se dokonce v roce 2020 propadla do mírné recese.