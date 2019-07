Novinky, ČTK

Technický incident souvisel s aktualizací softwaru v kontrolním středisku Galileo, zejména pak částí zajišťující synchronizaci přesného času a systémem generování navigačních zpráv. Agentura GSA, která Galileo provozuje, sídlí v Praze.

Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky celkem 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.

Podle údajů agentury používalo v závěru loňského roku službu přes 400 milionů lidí po celém světě, z toho asi 700 tisíc v Česku.