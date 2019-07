tov, Novinky, ČTK

„Jednou z priorit nové strategie ČEZ je rozvoj nové energetiky, a to budou v budoucnu bateriové systémy,” řekl v úterý na briefingu ředitel energetické firmy Daniel Beneš.

Severočeské doly ze skupiny ČEZ podle něj provedou v druhé polovině roku průzkum, zda je ložisko lithia vytěžitelné, a pokud se těžba vyplatí, může většinově vstoupit do EMH.

„Půjčku dva miliony eur na konci roku můžeme přeměnit na akcie nebo si ji nechat vyplatit,” uvedl Beneš s tím, že podle dohody může firma podíl navýšit následně na většinu.

Ředitel ČEZ Daniel Beneš

FOTO: Milan Malíček, Právo

ČEZ sleduje celý řetězec od těžby až po finální produkt využitelný v elektromobilitě, jedná i s automobilkami.

„Je naším zájmem, aby zisk z možné těžby lithia zůstal co nejvíce v Česku. Stejně tak naším zájmem je, aby bylo ověřeno, zda se zde těžit lithium vyplatí, nebo ne,” dodal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Lithium se používá mimo jiné pro baterie do elektromobilů, dále například pro speciální skla a keramiku. Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a s tím spojených baterií odborníci předpokládají, že poptávka po lithiu vzroste do roku 2025 zhruba trojnásobně. V minulosti vláda uvažovala, že by stát vstoupil do EMH prostřednictvím státního podniku Diamo. Podle Havlíčka ale Diamo umí dělat sanace po těžbě, ovšem ne průzkumné práce. Proto stát jednal s ČEZ.