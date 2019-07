ivi, Právo

„Jednání mezi PPF a majiteli Markízy jsou v pokročilém stadiu a brzy může dojít ke změně vlastníka,“ napsal list s odvoláním se na „pět zdrojů z mediální sféry“.

Rizikem obchodu je podle Denníku N Kellnerova náklonost k Číně a jeho zájmy v obchodování se státem.

Televize Markíza ani PPF se k těmto informacím nechtěly vyjádřit. „Spekulace nekomentujeme,“ uvedla mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.

Mluvčí TV Markíza Michal Borec doporučil, aby Denník N poslal otázky současnému majiteli televize společnosti Central European Media Enterprises (CME). Ta na otázky nereagovala. CME podle zdrojů Denníku N ohodnotila televizi Markíza na 300 milionů eur.

Kellner je nejbohatší Čech a podniká i na Slovensku. „Pokud by získal TV Markíza, jeho vliv by narostl. Přes vlastní televizi by dokázal zabezpečit výhodnější reklamní podmínky pro své podniky - pro telekomunikačního operátora O2 Slovakia a poskytovatele spotřebních úvěrů Home Credit Slovakia,“ konstatoval list, který připomíná, že PPF má rovněž vliv ve firmě Skytoll, která na Slovensku provozuje systém elektronického silničního mýta.

„Kellner před časem ovládl také strojařskou skupinu Škoda Transportation, která je na Slovensku největším dodavatelem vlaků, tramvají a dalších vozidel hromadní dopravy,“ dodal Denník N.

Podle listu CME ani po prodeji televize ze Slovenska zcela neodejde a bude nakupovat zahraniční filmy. „Díky své velikosti a příslušnosti ke skupině WarnerMedia dokáže filmy získat výhodněji,“ uvedl deník.

Ten připomněl také dřívější mediální spekulace ohledně Kellnerova zájmu o českou televizi Nova.