Následovat mají konzultace s radou guvernérů ECB a v Evropském parlamentu (ECB), uvedla Rada EU na Twitteru.

Definitivní potvrzení ve funkci se čeká v říjnu, kdy končí mandát dosavadnímu šéfovi ECB Draghimu.

The #ECOFIN just adopted a formal recommendation to nominate Christine @Lagarde as a candidate for @ECB president.



Next step: consultation of @ECB governing council and @Europarl_EN. Final appointment by European Council in October.