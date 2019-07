tov, mh, Novinky, Právo

„Jsem zrovna na Litoměřicku v severních Čechách, kde je podle hydrometeorologů největší sucho. Vypadá to, že porosty obilí jsou opravu zaschlé, výnosy jsou mizerné, je to horší než loni,” popsal Novinkám místopředseda Agrární komory Josef Kubiš.

Když jsou velká vedra a vítr, voda se rychle vypařuje. Obilí pak nedozrává, ale zasychá. V takovém případě se musí posekat co nejdříve, není na co čekat, dodal. Na Litoměřicku například už mají sklizené ozimé ječmeny, horší pozemky sekají i pšenice s výnosem kolem čtyř až pěti tun na hektar. Zrno je mnohdy menší a pro použití na mouku méně kvalitní. „Až to ani pekaři nebudou chtít,” obává se Kubiš.

Západní a severní Čechy sucho hodně poznamenalo. Z Moravy neměl aktuální informace, ale vzhledem k tomu, že tam byly v červnu deště, situace by podle něj neměla být tak zlá.

Ozimý ječmen začali na Moravě už na konci června například zemědělci ze ZD Bulhary na Břeclavsku. Radost z výnosu, který odhadovali na pět tun z hektaru, tam ale rychle zchladili přemnožení hraboši. [celá zpráva]

Déšť při sklizni vadí



„Byť i v několika předchozích letech vjížděly kombajny do polí dříve, tak letos je to skutečně velmi brzy a v těch především níže položených příznivých oblastech, kde dozrává obilí zpravidla nejdříve, bude možná už za pár týdnů po žních – pokud tedy vydrží počasí beze srážek, které je pro samotnou sklizeň nezbytné,” řekl Novinkám Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Po špatných zkušenostech s úrodou sena z minulých let letos zemědělci bezprostředně po sklizni obilí sklízejí důkladně i slámu, která může v případě nouze alespoň částečně krmivo nahradit.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Kdy bude po žních, si odhadovat ještě netroufá. „Dokud není obilí ve stodole, nelze moc hodnotit. Celkově se očekávají výnosy zhruba průměrné, ale velmi záleží podle místních podmínek. Máme totiž zprávy od našich členů ze jména ze středních Čech, z Lounska či Žatecka a také z části Moravy, že výnosy budou mnohem slabší - někde dokonce sotva na úrovni loňské sklizně, kterou také poznamenalo velké sucho,” dodal.

Statistici odhadují sklizeň vyšší



Problémy se škodami podle Šebka jistě budou, ale zatím jde spíše jen o lokální záležitosti. Statistici minulý týden odhadli, že celková sklizeň obilí letos bude vyšší než loni.

„Je potřeba také zmínit nebezpečí škod od krup, které přicházejí po těchto vedrech sice velmi nárazově a místně, ale většinou pak způsobí fatální škody,” uvedl Šebek. Proti těmto rizikům se ale na rozdíl od sucha lze pojistit, připomněl.

„Proto také naše asociace požaduje, aby ministerstvo zemědělství už konečně začalo věcně a systémově řešit opatření proti suchu a nepřešlapovalo na místě jako dosud. Konkrétně jsme navrhovali například částečnou podporu dobrovolnému komerčnímu pojištění sucha v trojstranné spolupráci stát - pojišťovna - zemědělec, na jehož konci by byla vyšší ochrana a jistota na straně zemědělců a menší výdaje na straně státu na tyto události,” uzavřel.

Například loni vláda schválila na kompenzace za sucho dvě miliardy.