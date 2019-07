rei, Právo

Přestože se Facebook loni ocitl na pranýři kvůli zneužití osobních dat desítek milionů lidí pro politické účely v kauze Cam­bridge Analytica, svůj zisk v závěrečném čtvrtletí meziročně zvýšil o 38 procent na 6,88 miliardy dolarů (154 miliardy Kč). Okolo 90 procent příjmů firmy tvoří reklama, kterou dokáže díky dokonalé znalosti uživatelů velmi dobře zacílit.

Facebook ovšem není jen stejnojmenné médium, k němuž se váže komunikační program Messenger. Je to i síť Instagram, zaměřená na obrazovou informaci, a další program pro sdílení zpráv WhatsApp. Firma je koupila před pěti, resp. sedmi lety.

Budeme jiní, slibuje firma

Instagram má měsíčně miliardu uživatelů, WhatsApp 1,6 miliardy. Jakkoliv se klienti jednotlivých platforem z velké části překrývají, Facebooku to otevírá možnosti širšího zásahu, které nechce nechat bez využití. Potvrdil to šéf Instagramu Adam Mosseri, když před pár dny deníku The Financial Times nastínil svoji představu budoucích přímých nákupů v této aplikaci.

Facebook má ale větší ambice. Nedávno ohlásil, že možná už v příštím roce zavede vlastní platidlo, digitální měnu libra. A hned se ozvaly varovné hlasy, že by miliardy jeho uživatelů mohly otřást světovým bankovním systémem.

Mezi prvními na rizika upozornila Banka pro mezinárodní platby (BIS) se sídlem v Basileji. Vstup velkých technologických firem s globální působností do světa finančních služeb by podle ní mohl urychlit transakce a snížit náklady, zejména v rozvojovém světě, kde mnoho lidí nemá účet v bance. Také ale může ohrozit stabilitu systému a jeho konkurenční prostředí a přinést škálu problémů okolo ochrany osobních dat.

Přisadil si i Chris Hughes, jenž Facebook pomáhal založit, když upozornil, že i kdyby libra uspěla jen částečně, kontrola nad monetární politikou by se z centrálních bank přesunula do soukromých firem. „Nezakročí-li globální regulátoři teď, za chvíli může být pozdě,“ citoval Hughese list The Guardian. Podle kritiků je digitální měny potřeba regulovat a zajistit, aby nebyly prostředkem pro snadné praní špinavých peněz.

Vůči měně Facebooku se vymezila i řada politiků v americkém Kongresu či francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Prohlásil, že „nepřipadá v úvahu“, aby se z libry „stala suverénní měna“, a plány Facebooku posilují důvody, proč zregulovat velké digitální firmy.

Otevřená mysl, ne náruč



K nové měně chce „s otevřenou myslí, nikoliv však náručí“ přistupovat i guvernér britské centrální banky Mark Carney. Naopak švýcarský kanton Ženeva, kde má sídlit Libra Association, jež bude spravovat platební síť i finanční rezervy pro novou měnu, jako jeden z mála krok nadšeně vítá.

Stále ale zůstává řada otázek nevyjasněných. Facebook tvrdí, že zneužívání dat nehrozí, neboť k údajům o transakcích s novou měnou nebude mít přístup. Libra podle firmy nebude jako jiné úspěšné kryptoměny v čele s bitcoinem. Sice má být založena na technologii blockchain, tedy druhu decentralizované databáze, avšak má být podložena klasickými měnami a rezervami.

Důkazem transparentnosti a serióznosti má být rovněž stovka smluvních partnerů. Zatím se jich přihlásily tři desítky, i když podle komentátorů většina do rozjíždějícího se vlaku nastoupila spíše z předběžné opatrnosti, aby později nezjistili, že už jim ujel.

Jsou mezi nimi i Visa a Mastercard s největšími platebními systémy na světě nebo další velký hráč v oboru, PayPal. Nechybí ani elektronická taxi plat­forma Uber a hudební Spotify s více než 100 miliony předplatitelů.