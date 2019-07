Protest proti elektrárně v Chvaleticích. Aktivisté blokují vstup do budovy

Environmentální aktivisté v pátek dopoledne vyšli z Řečan nad Labem do Chvaletic na Pardubicku. Průvod je protestem proti prodloužení provozu chvaletické elektrárny. Mezi druhou a třetí hodinou odpoledne začali demonstranti blokovat vstup do budovy elektrárny. Demonstrace je součástí Klimakempu, který organizuje iniciativa Limity jsme my.