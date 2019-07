V čele Evropské centrální banky poprvé v historii stane žena. Summit se shodl na Lagardeové

Příští prezidentkou Evropské centrální banky (ECB) bude dosavadní šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF), Francouzka Christine Lagardeová. V úterý to potvrdil končící předseda Evropské rady Donald Tusk. Je to vůbec poprvé, co v čele centrální banky se sídlem v německém Frankfurtu nad Mohanem stane žena. V listopadu nahradí končícího šéfa ECB Maria Draghiho.