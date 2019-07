Ruské aerolinky dostaly pro lety do ČR opět zelenou

Letecké spojení mezi Českem a Ruskem v úterý zkomplikoval spor mezi ministerstvy dopravy obou zemí. Česko kvůli omezením přeletů ČSA nad Sibiří nejprve ruským aerolinkám odebralo povolení k letům do ČR, na což Aeroflot reagoval zrušením většiny letů do Prahy. Po ústupku ruské strany však následně české ministerstvo otočilo a spoje dočasně povolí do 7. července. O provozu od příštího týdne budou obě země jednat.