Novinky, ČTK

Informaci, že v jižní části Družby, kterou teče ropa i do Česka, byla opět naměřena zvýšená kontaminace v pondělí potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Zvýšené hodnoty byly podle něho naměřeny na ukrajinsko-slovenských hranicích. Slovenský přepravce ropy Transpetrol informace o kontaminaci ropy popřel, podle Havlíčka ale znečištění zjistily rozbory, jejichž správnost se bude ověřovat.

„Příčina anomálního nárůstu chloridů se nepodařila nalézt,” uvedl v úterý Švagr.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Podle ruských představitelů krize se znečištěním ropy, která zastavila na jaře vývoz ropy ze země, již dávno pominula. Bližší pohled na tucet tankerů se znečištěnou ruskou ropou nicméně naznačuje, že pro kupující není katastrofa ještě zdaleka vyřešena a bude stát stovky milionů dolarů, uvedla agentura Reuters.

Dva měsíce po prvním odhalení, že Rusko dodává odběratelům ropu znečištěnou organickými chloridy, které se používají při těžbě, ale mohou zničit vybavení rafinérií, našla konečné kupce méně než polovina znečištěné ropy naložené v tankerech.

Další kontaminace zjištěna před týdnem



V severní části ropovodu vedoucí z Běloruska do Polska byla již minulou středu zjištěna nová kontaminace ropy organickými chloridy. Dodávky ropy byly v tomto úseku přerušeny ve středu 19. června večer a opět obnoveny ve čtvrtek 20. června.

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie.

Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do České republiky byl dovoz obnoven minulý měsíc.

Kapacita ropovodu Družba činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.