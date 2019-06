tov, Novinky

V dopise adresovaném prezidentským kandidátům signatáři uvádějí, že zavedení daně z bohatství by pomohlo v boji proti nerovnosti a změně klimatu. Nová daň by se podle nich měla týkat majetku 0,1 procenta nejbohatších Američanů.

„Amerika má morální, etickou i ekonomickou odpovědnost zdanit naše bohatství více,“ stojí v dopise. Pod ním je podepsaný například investor George Soros, spoluzakladatel Facebooku Chris Hughes nebo dědicové impéria Walt Disney či hotelového řetězce Hyatt.

Upozorňují, že USA patří mezi země s největší koncentrací bohatství, a tvrdí, že rostoucí nerovnost „zpochybňuje důvěru v demokracii“. Dodávají, že zavedení takové daně je v zájmu země a vedle výše zmíněného by peníze z této daně šly využít na podporu ekonomiky, ve zdravotnictví či posilovaní demokratických institucí.

Demokratická prezidentská kandidátka Elizabeth Warrenová

FOTO: Randall Hill, Reuters

Dopis také připomíná dřívější výrok jiného miliardáře Warrena Buffetta, který prohlásil, že jeho sekretářka je zdaněná vyšší sazbou než on.

Autoři tvrdí, že jejich iniciativa je nestranná a nepodporuje žádného z prezidentských kandidátů. Nicméně oceňují návrh demokratické kandidátky Elizabeth Warrenové zvýšit daně pro lidi s majetkem přes 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun). To by se týkalo zhruba 75 tisíc nejbohatších rodin, dodává BBC. Taková daň by podle ní za deset let vynesla 2,75 bilionu dolarů (62 bilionů korun). Dopis jmenuje další tři prezidentské kandidáty, kteří její nápad podporují – například demokratický kongresman Tim Ryan.

Server BBC připomněl, že Donald Trump v roce 1999 navrhoval jednorázovou daň z bohatství na snížení státního dluhu. Při kandidatuře na prezidenta v roce 2016 se ale ke svému staršímu nápadu už nevrátil.