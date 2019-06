ČTK

Čtvrteční měření ukázalo, že znečištění se vrátilo pod stanovený limit. Proto mohly být dodávky ropy obnoveny. O obnovení dodávek podle Transněfti rozhodla polská strana.

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní míří přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie.

Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do České republiky byl dovoz obnoven minulý měsíc.

Kapacita ropovodu Družba činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky.