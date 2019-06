tov, Novinky

Počet držitelů Dluhopisů Republiky dosáhl 11 981. Protože zájem občanů o tento typ investování podle resortu financí naplnil očekávání, rozhodl se v prodeji nejen pokračovat, ale navíc v dalších úpisech nabídne nový typ dluhopisu.

Státní dluhopisy objednávali spíše občané středního a vyššího věku, o čemž svědčí fakt, že 65 procent upisovatelů bylo starších 50 let.

Ekonomové upozorňují, že průměrný výnos dluhopisů není o moc vyšší než u bankovních spořicích účtů. Větší výnosy nabízejí jiné typy investic, na druhou stranu jsou státní dluhopisy považované za velmi bezpečnou investici.

„Jsem moc ráda, že i nadále budou moci vedle nadnárodních bankovních domů profitovat na správě státního dluhu také české domácnosti,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Čím více dluhopisů totiž české domácnosti upíšou, tím méně si pak bude stát půjčovat v zahraničí, což oceňuje i Národní rozpočtová rada, dodala.

Tři typy dluhopisů



V dalším upisovacím období, které bude zahájeno 1. července 2019, si budou moci zájemci vybrat mezi třemi typy dluhopisů. Nabídka státních dluhopisů pro občany se totiž rozšířila o fixně úročený dluhopis. Tento nový dluhopis bude vydáván se splatností na 6 let a jeho výnos bude pevně stanoven na 1,5 % v každém roce.

Prodej státních dluhopisů

Emise Objem (mld. Kč) Pilotní – podzim 2011 20,4 Jarní 2012 15,3 Vánoční 2012 30 Jarní 2013 17,5 Vánoční 2013 21,3 Dluhopis Republiky – 1. emise 2,92 Dluhopis Republiky – 2. emise 0,9 Dluhopis Republiky – 3. emise 5,4 Zdroj: MF



„Fixní dluhopis je určen lidem, kteří by si chtěli nechat otevřená zadní vrátka pro případ, že by peníze investované do státního dluhopisu potřebovali dříve než za 6 let splatnosti,“ popsala ministryně financí.

I nadále bude občanům k dispozici proti-inflační spořicí státní dluhopis i reinvestiční spořicí státní dluhopis. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % za rok.

Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,62 %.

Dluhopisy si lidé mohou objednávat přes internet nebo ve vybraných pobočkách ČSOB.

S prodejem státních spořicích dluhopisů přišel už v roce 2011 exministr financí Miroslav Kalousek, další emise pak byly i v době, kdy stál v čele resortu Andrej Babiš.