Martin Procházka, Právo

„Loni koncem roku jsem koupil bateriový vysavač a asi desetkrát jsem jej použil. Po pár měsících ale u něj přestal fungovat rotační kartáč, tak jsem jej odnesl k prodejci na reklamaci. Za necelý měsíc mi bylo sděleno, že se reklamace zamítá,“ sdělil Právu čtenář z pražského Žižkova, který si vysavač koupil v e-shopu Mall.cz.

Ve zprávě pražského servisu BMK servis, který reklamaci vyřizoval, se uvádí, že reklamace byla zamítnuta z důvodu, že rotační kartáč „byl zablokován nečistotami… pravděpodobně stavebním prachem“. Čtenář uvedl, že skutečně na chodbě svého bytu vyvrtal šest děr na připevnění osvětlení a vzniklý prach poté vysál. „Ale žil jsem v domnění, že právě k vysávání lux slouží,“ posteskl si.

Časté problémy s reklamacemi bývají i u obuvi. „Koupila jsem u Bati kožené kozačky za 3,5 tisíce korun. Myslela jsem si, že si je pořizuji na deset let, ale u zipu se shrnovaly, a jak kvůli tomu při chůzi občas zavadila bota o botu, už po dvou měsících se na obou objevila díra. Reklamaci mi ale zamítli jako neoprávněnou s tím, že poškození bylo způsobené stylem chůze,“ sdělila Právu 39letá Michaela ze středočeských Řevnic.

Prodejce zamítl reklamaci poškozené boty, neboť k jejímu poškození došlo používáním lžíce do bot, kterou ovšem sám doporučil. Lukáš Zelený

Jak postupovat dál? Musíte se připravit na to, že to může trvat dlouho a že to bude něco stát.

Obraťte se na znalce



„Spotřebitelé se na naši spotřebitelskou poradnu kvůli zamítnutým reklamacím obracejí velmi často. Z velké části jde o případy, kdy je nutné zkoumat, zda má zboží opravdu vadu. Spotřebitele proto odkazujeme na znalce, který může věc posoudit a vyhotovit znalecký posudek. S ním potom spotřebitelé mohou zamítnutí reklamace rozporovat úspěšněji,“ řekl Právu vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený.

Ten připomněl i případ, kdy prodejce voděodolného a vodotěsného telefonu prohlásil, že reklamaci zamítá z důvodu vniknutí kapaliny do nitra telefonu.

„Jiný prodejce zamítl reklamaci poškozené stélky, neboť uvedl, že k jejímu poškození došlo používáním lžíce do bot. Tu přitom sám v návodu k obuvi doporučil k užívání,“ řekl Zelený.

Zajímavé důvody pro zamítnutí reklamací uvádějí podle něho také prodejci ojetých automobilů. Ačkoli vůz spotřebiteli podle Zeleného prezentují do chvíle uzavření smlouvy jako takřka bezvadný, jakmile přestane některá z částí vozidla krátce po koupi fungovat, argumentují běžným opotřebením.

Poslední instancí je soud



Někdy ale nezbývá než se v případě neuznané reklamace soudit. „O reklamaci může rozhodnout výhradně prodejce, spotřebitel se o ni v případě, že nesouhlasí, musí soudit nebo hledat mimosoudní dohodu. Důvody zamítnutí reklamace zkoumat nemůžeme, protože nám to zákon neukládá,“ řekl Právu mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich