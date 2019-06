bož, Novinky

„Informaci v angličtině 'Ideal for ages 3 to adult' nelze považovat za varovné upozornění výrobce, že hračka je pro děti do tří let nevhodná,” tvrdí ČOI.

Podle inspekce je přitom svítící želva svým charakterem a provedením lákavá pro nejmenší děti. Navíc promítání hvězdiček a měsíce z krunýře želvy může vyvolat dojem, že jde o hračku, jež má nejmenším pomoct překonat strach ze tmy.

Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky laboratorní testy potvrdily až 75 procent obsahu olova a na jednom ze spojů rovněž 0,066 procenta obsahu kadmia. Jde o mnohonásobné překročení povolených limitních hodnot.

Hračka se na trhu objevila pod názvem Musical Snail Twilight. Přes matoucí název (snail je anglicky plž nebo hlemýžď - pozn. red.) jde o želvu na baterky. Po zmáčknutí tlačítek tato želva svítí a hraje melodie.

Povrch hračky tvoří kombinace měkkého textilního materiálu modré a světle žluté barvy a tvrdého plastu, z nějž je vyroben průhledný krunýř s černou kresbou a pouzdro na baterie ve spodní části hračky. Želva se prodává ve fialové krabici, na níž je vyobrazena podoba hračky.