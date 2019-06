Polovina Američanů se neobejde bez jedné výplaty

Polovina Američanů by se ocitla ve finanční tísni, pokud by nedostali jedinou výplatu. Zjistili to výzkumníci při Chicagské univerzitě. Ze studie vyplynulo, že i když se ekonomice daří a rostou platy, 51 procent pracujících by muselo vybírat úspory, anebo si vzít půjčku, pokud by se k nim včas nedostala výplata.