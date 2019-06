tov, Novinky

Na problém s používáním názvu upozornila podnikatelka z Hustopečí na Břeclavsku Kateřina Kopová, která prodává populární Hustopečskou mandlovici. S odkazem na nařízení EU jí ho zakázala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

I když si podnikatelka nechala v roce 2013 registrovat ochrannou známku, musí s prodejem takto označeného vinného destilátu ochuceného mandlovým extraktem do konce měsíce přestat.

„Asi mi nezbude než se diktátu podvolit. Kdybych aspoň mohla doprodat již hotové zboží. Pokud nedosáhnu prodloužení lhůty, budu muset lahve přelepit novým názvem. A dám tam i označení, že to nařídila Evropská unie. To jistě podpoří popularitu EU,“ postěžovala si Právu.

Stěžovat si obecně na EU však není v tomto případě úplně na místě.

Nařízení EU, které řeší správné pojmenování lihovin, pochází už z roku 2008. Loni ale bylo novelizováno.

„Jedna ze změn spočívala v upřesnění použití přípon u kategorie ovocný destilát pro některé jazyky v zemích ČR, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Chorvatsko, kde se přípony používají. V českém jazyce je touto příponou –ice,” řekl Novinkám mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Pro lihoviny, které nejsou ovocnými destiláty, nelze koncovku –ice používat.

Podle informací Novinek loňskou úpravu prosadily právě členské státy, kde se mluví slovanským jazykem, protože docházelo ke zneužívání těchto názvů. Iniciátorem změny bylo Slovensko a ostatní výše uvedené země tento nápad uvítaly. Neměly problém o změně přesvědčit i ostatní.

„Změna nařízení proběhla po odborné diskuzi zástupců všech členských států,” uvedl Bílý s tím, že změna umožnila jednoznačný výklad při použití přípon u destilátů.

„Cílem bylo rozlišit a chránit názvy tradičních ovocných destilátů od ostatních lihovin vyráběných za použití jiných postupů,” dodal Bílý. Například pokud by některý výrobce míchal švestkovou tresť s lihem a označoval ji jako slivovici, měl by výhodu, protože destilace je dražší. Také zákazník by se mohl cítit klamán.

Že na to doplatil také populární regionální nápoj z Hustopečí, je spíše vedlejším efektem.

Pokuta až 10 milionů



Hlavně země z jihovýchodu Evropy, které ovocné pálenky hojně vyrábějí, se snaží chránit proti dovozovým „nepáleným” lihovinám.

Podle Pavla Kopřivy ze SZPI tento problém trápil více některé z okolních zemí. „Určitý problém to byl ale i u nás,” řekl Novinkám.

SZPI v Česku dohlíží na dodržování normy. Za porušení může následovat sankce až do výše 10 milionů korun.

Mandle podobně jako třeba ořechy nemají dost dužiny, aby kvasily a mohly se destilovat. Likéry se vyrábějí louhováním v alkoholu, je to tzv. macerát. Podobný problém by měla třeba ořechovice, zatímco název ořechovka je v pořádku. Výrobky se nesmí při prodeji označovat jako ovocný destilát, ale pouze zákonným výrazem lihovina.

EU je v oblasti regulace názvů potravin poměrně aktivní a někdy za to čelí kritice. Známý je třeba případ pomazánkového másla a další. Zemědělský výbor EU z iniciativy Francie nově například požaduje, aby se vegetariánský burger či párek musely jmenovat jinak než výrobek z masa, aby se tak nemátli zákazníci. [celá zpráva]