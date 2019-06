Madeta přijde o 200 tisíc litrů mléka na den

Největší česká mlékárna Madeta přijde od července o dodávky 200 tisíc litrů mléka denně, které jí dodávalo Mlékařské a hospodářské družstvo JIH. Družstvo bude více dodávat do Německa. O to méně bude dodávat do Madety. Pro Madetu to může znamenat roční propad tržeb až o miliardu korun. Madeta družstvu nabízela výkupní cenu 8,9 koruny za litr, Němci nabídli více.