Novinky, ČTK, Právo

„Audit, který se uskutečnil v ČR v lednu a v únoru, se odehrál podle standardních postupů," uvedl Dombrovskis. Respektována podle něj byla příslušná pravidla, včetně inspekcí přímo na místě a toho, že se k věci mohly vyjádřit i prověřované subjekty.

Komise je podle něj vždy otevřená ke spolupráci a je připravená s českou vládou na věci pracovat.

„Komise postupuje v souladu se všemi pravidly,“ řekla Právu vedoucí tiskového oddělení české kanceláře EK Magdaléna Frouzová. K auditu pak doplnila, že Evropská komise „probíhající auditní procedury nekomentuje“.

Komise na počátku roku provedla v Česku audit kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Minulý týden média informovala o tom, že české úřady dostaly předběžnou auditní zprávu.

Česko by podle ní mohlo do rozpočtu EU vracet kolem 450 milionů dotací pro Agrofert. Holding Babiš začátkem roku 2017 převedl do svěřenského fondu, podle Bruselu ale nadále ovlivňoval řízení firmy.

Babiš si chce stěžovat Junckerovi



Babiš zprávu, která unikla do médií, označil za útok proti České republice a auditory za nekompetentní.

Český premiér před středečním odletem do Británie na oslavy 75. výročí vylodění protinacistických spojenců v Normandii novinářům řekl, že o auditu hodlá koncem měsíce na summitu EU hovořit s předsedou komise Jeanem-Claudem Junckerem.

„Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální," prohlásil premiér.

„Jsou to profesionálové, kteří vždy pracují objektivním způsobem a plně respektují auditní postupy komise a mezinárodně uznávané auditní standardy," zdůraznil o něco později v Bruselu Dombrovskis. Komise podle něj nyní čeká na odpověď Prahy na předběžnou auditní zprávu, kterou teprve poté finalizuje.