bož, Novinky

Celkový index dostupnosti bydlení se v Praze trvale zhoršuje. Zatímco letos by za byt o výměře 70 m2 utratil průměrný Pražan veškeré hrubé příjmy za 14,6 roku, ještě před rokem to bylo 13,8 a před čtyřmi lety jen 10,1 roku.

Jak bylo řečeno, tímto způsobem by Pražané na byt ze své mzdy našetřili, pokud by neměli žádné další výdaje, ale také pokud by neplatili daň z příjmu, ani sociální a zdravotní odvody. Pokud by byly odečteny daně a další nutné výdaje, šlo by ještě o mnohem delší časový úsek než 14,6 roku.

„Pokud by si na nákup bytu vzal 80procentní hypotéku, splátka by ho vyšla na 12 589 korun měsíčně. Za nájem srovnatelného bytu by přitom zaplatil ještě o 930 korun měsíčně více,” píše se v tiskové zprávě skupiny.

Pokud by dostával celou hrubou mzdu, mladý pár se dvěma příjmy by za byt s dispozicí 2+kk o výměře 55 m2 vydělal za 5,3 roku. Za rodinný byt 3+kk by rodina s vyššími příjmy utratila veškeré hrubé příjmy za sedm let.

Index pracuje s průměrnými hrubými mzdami dle věku z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí a vychází z cen, které vyplývají ze společné analýzy společností Central Group, Trigema a Skanska Reality.