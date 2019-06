Novinky

České dráhy si ponechaly pouze dvě jednotky těchto legendárních vozů, které skončily v muzeu. Ve středu dopoledne bylo posledních deset vozů posláno do šrotu. I kvůli uzavírce rekonstruovaného Negrelliho viaduktu byla poslední cesta žabotlamů poněkud netradiční.

Dvě stě metrů dlouhý vlak nejprve vyrazil z odstavného nádraží přes Vršovice a hlavní nádraží do Vysočan, odtud byly pantografy sunuty do Libně a následně vyrazily opět přes hlavní nádraží na Smíchov a přes Pražský Semmering do Kladna.

Důvodem složitého manévrování je fakt, že žabotlamy mají spřáhlo pouze na jedné straně a soupravu nejde jednoduše objet a připojit lokomotivu z druhé strany.

Interiér vyřazených žabotlamů

Libeňské nádraží tedy posloužilo jako úvraťová stanice, tedy místo, kde vlak může změnit směr jízdy. Lehkou ironií je, že samy žabotlamy mohly měnit směr jízdy velice jednoduše bez posunování.

Přesluhující legenda

Příměstské vlaky s označením 451 a 452 byly vyráběny v šedesátých a později i v sedmdesátých letech ve Vagónce v moravské Studénce. Výrobci nepředpokládali příliš dlouhou životnost strojů, které v provozu měly skončit na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Nakonec však vlaky sloužily podstatně déle.

Ještě v roce 2005 se bez nich neobešla pražská příměstská doprava, kde sloužilo 29 vlaků. Naposledy se žabotlamem mohla veřejnost svézt loni v srpnu, než i poslední kusy jezdící mezi Libní a Roztokami u Prahy byly definitivně odstaveny.