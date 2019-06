Martin Procházka, Právo

Zatímco dosud byly výhry z loterií i sázek od daně z příjmů osvobozeny, nově má podle návrhu Schillerové každý šťastlivec, který by vyhrál více než 100 tisíc korun, odevzdat 15 procent do státní kasy. Vláda už návrh minulý týden schválila.

„Zdanění se týká všech typů hazardních her, tedy i loterií,“ potvrdil Právu Jakub Vintrlík z tiskového oddělení úřadu.

Ze 100 milionů jen 85

Pokud by tedy třeba tipující ve sportce vyhrál 100 milionů korun, podle plánu by z této částky nově státu odvedl 15 milionů korun.

To se nelíbí například loterijní společnosti Sazka, která populární sportku provozuje. „Zdanění výher považujeme za naprostý nesmysl, kdy chce stát potrestat šťastného výherce tím, že mu část výhry jednoduše vezme,“ sdělil Právu mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Loterie jsou podle něho už nyní zatíženy vysokou sektorovou daní, kterou chce stát nesmyslně zvyšovat, a teď chce ještě navíc „zdanit“ výherce. V případě sportky by nešlo o zanedbatelný počet lidí.

„Pokud by daň z výhry platila už loni, týkalo by se to 1884 zákazníků, kteří získali výhru převyšující 100 tisíc korun,“ poukázal Friedmann. Sazka jim podle jeho slov vyplatila více než 1,7 miliardy Kč. „Výherci by tedy v případě 15procentní daně odevzdali státu ze svých výher přes 260 milionů korun,“ doplnil.

Ministerstvo financí v úterý upřesnilo, že se jedná o daň z čisté výhry. Reagovalo tak na kritiku Institutu pro regulaci hazardních her, jehož ředitel Jan Řehola upozornil, že sázející by při vsazení vysoké sázky při velmi nízkém kurzu kvůli následnému zdanění vlastně prodělal.

Jak upozornil server Penize.cz, s myšlenkou zdanit výhry přišla ministryně Schillerová na poslední chvíli. V balíčku, který se primárně týkal spotřebních daní a ministerstvo financí jej posílalo do vlády, takový záměr nebyl.

Jednací řád s tím počítá

„Tato změna zákona byla předložena na jednání vlády na poslední chvíli v podstatě tajně, bez projednání v připomínkovém řízení. Vláda vyjádřila souhlas s návrhem zákona, jehož dopady nebyly jakýmkoli způsobem analyzovány,“ vytkl Řehola. Podle Vintrlíka se ale v souladu s legislativními pravidly může návrh zákona změnit na základě návrhů z probíhající schůze vlády.

„S tímto postupem počítá i jednací řád vlády, který upravuje možnost uplatňovat připomínky a konkrétní změny k projednávanému materiálu členy vlády. Je zcela běžné, že vláda přímo na svém jednání doplňuje nebo mění schvalované materiály, které následně předkládá ke schválení parlamentu,“ sdělil.

Vládní návrh zdanění hazardu ještě musí schválit parlament a podepsat prezident.