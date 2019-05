Ivan Vilček, Bratislava, Právo

„Plastové obaly zaplavují naše životní prostředí a je naší povinností udělat všechno proto, abychom to změnili. Musíme udělat vše proto, aby naše země nepřispívala k trendu, kdy ve vodách, řekách, mořích a oceánech bude více plastů než ryb,“ řekl slovenský premiér Peter Pellegrini.

„V rámci střední Evropy budeme první, kdo zavede zálohování PET lahví a plechovek,“ upozornil ministr životního prostředí László Sólymos.

Zálohování plastových lahví a plechovek by mělo být zatím povinné jen pro prodejny s rozlohou větší než 300 metrů čtverečních. Ministerstvo životního prostředí však předpokládá, že systém zálohování postupně zavedou i menší prodejny.

Vstupní náklady pro zavedení systému budou na úrovni 80 milionů eur. Na Slovensku se ročně dostane do oběhu 1,1 miliardy PET lahví.

Někteří výrobci poukazují na to, že zálohování může narušit stávající systém tříděného odpadu. „Určitě půjde o zásah do systému separovaného sběru. Logicky to bude mít dopad. Ale když to funguje jinde, musí to fungovat i u nás,“ řekl Sólymos.

Mezi nejúspěšnější země v recyklaci PET lahví patří Německo a Švédsko. Svérázný způsob, jak naučit obyvatele recyklovat PET láhve a plechovky, začali používat v tureckém Istanbulu. Pokud do speciálního kontejneru vhodí lidé 28 láhví, dostanou jízdenku na metro zdarma.