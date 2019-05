bož, Novinky

Koncern Agrofert je zaparkován ve svěřenském fondu premiéra Babiše. I když firmy formálně nejsou jeho majetkem, stále je beneficientem fondu, což znamená, že veškeré zisky všech firem ve fondu patří Babišovi.

Do koncernu Agrofert patří i pekárenská společnost Penam. Ta je v posledních dnech terčem kritiky poté, co vyšlo najevo, že jí český stát z peněz daňových poplatníků zaplatil dotaci ve výši 100 milionů korun na novou linku sloužící k výrobě toustového chleba.

Penam a United Bakeries jsou dva největší hráči na trhu s pečivem. Součet jejich tržního podílu se přibližuje 50 procentům. Tržní podíl Penamu totiž již teď dosahuje zhruba třetiny, United Bakeries má podíl na trhu 15 procent.

Některé závody musí prodat



Agrofert má podle rozhodnutí antimonopolního úřadu povinnost prodat několik výrobních závodů patřících oběma spojujícím se společnostem. „Odprodej bude mít za následek podstatné snížení tržních podílů,” uvedl ÚOHS.

Podle úřadu tak odprodejem vznikne nový konkurenční subjekt, případně dojde k posílení jednoho ze stávajících konkurentů. Spojení obou společností totiž podle ÚOHS vzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže vyplývající z rozšíření aktivit koncernu Agrofert v oblasti prodeje pečiva.

„Spojením vzniklý soutěžitel by zejména disponoval podstatným tržním podílem, když ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo s ohledem na další charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na společnost Agrofet,” uvedl úřad.

„Detaily závazků přijatých účastníkem řízení, kterými Úřad podmínil povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, budou publikovány ve sbírce rozhodnutí po identifikaci a odstranění obchodního tajemství z jeho textu,“ uzavřel ÚOHS.

Penam má v Česku 11 pekáren a čtyři mlýny. United Bakeries vyrábí pečivo například pod značkami Delta nebo Odkolek. Provozuje 13 pekáren se zhruba tisícovkou zaměstnanců. Tržby United Bakeries za rok 2017 činily 2,2 miliardy korun, Penamu 3,6 miliardy.